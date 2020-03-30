Власти Витебска ввели план по противодействию коронавирусу COVID-19

На фоне информации многих источников о том, что в Витебске очень сложная ситуация с коронавирусом, решением Витебского горисполкома № 349 от 27 марта утвержден План дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения ОРВИ, в том числе вызванных COVID-19.



Согласно плану, который, как оказалось, действует уже с 27 марта, в городе предпринимаются серьезные меры: отменяются все выставки, ярмарки, презентации и тому подобные мероприятия в закрытых помещениях. В объектах торговли отменяются мероприятия для детей, групповые презентации, дегустации и прочие мероприятия такого рода. Персонал торговых объектов, контактирующий с покупателями должен быть обеспечен масками и антисептиками для обработки рук.

В объектах общепита теперь расстояние между столиками должно составлять не менее полутора метров.

В общественных заведениях требуется обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, проведение уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений, обработку мебели и дверных ручек специальным составом. Это касается также религиозных учреждений, где необходимо протирать дезинфицирующими средствами икон, к которым прикладываются прихожане, а также утвари и богослужебных сосудов.

Руководство организаций и предприятий должно не допускать на работу людей с признаками острых респираторных инфекций.

Прием посетителей в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты, салонах перманентного

макияжа и других аналогичных объектах, возможен только по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут.

Отменяется работа дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов, развлекательных заведений после 23:00 часов.

Детские дошкольные учреждения должны функционировать с предоставлением права родителям принимать решение не водить ребенка, при этом за ребенком сохраняется место, а плата не взиманиется. Перемещение сотрудников учреждений должно быть ограничено в в рамках одной группы. Необходимо предусмотреть принятие иные мероприятия, направленные на разобщение детей.

В школах должно сохранять пребывание детей в рамках одного класса, продолжат работать кружки. При этом объединение детей из разных классов, в том числе во время каникул, исключается.

В высших, средних специальных и профессиональных учебных заведениях групповые занятия отменяются. Они переходят на дистанционное обучение и обучение по индивидуальным графикам. Студенты должны находиться по месту обучения без выездов по месту постоянного проживания. Также запрещается групповое посещение учащимися и посторонними лицами спортивных сооружений этих учреждений.

Контроль за выполнением этого решения возлагается на заместителей председателя по направлению деятельности, руководителей соответствующих структурных подразделений Витебского городского исполнительного комитета, глав администраций районов Витебска.

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