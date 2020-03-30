«В Витебске вспышка?» и другие вопросы Минздраву

Журналисты издания «Онлайнер», фактически, выступили с обращением к Минздраву.

На сайте опубликован текст, который написан в стиле открытого письма. Журналисты задаются вопросами, которые волнуют всех жителей Витебщины.

Вопросы адресованы непосредственно Минздраву Беларуси.

Приводим сообщение Онлайнера целиком.

Мы не хотим плодить слухи и домыслы, но и не имеем права игнорировать письма обеспокоенных читателей. Последние два дня к нам приходят сообщения о непонятной ситуации в Витебске. Якобы там вспышка эпидемии, больницы переполнены, город едва ли не закрывают. Вероятно, все это не соответствует действительности, а в областном центре просто «сезонный всплеск ОРВИ». Но пока официальных данных нет, белорусы продолжают обсуждать слухи и делиться фейками. Редакция Onliner убеждена: так и формируется паника. Поэтому мы обратились в Минздрав за официальным комментарием. Понимаем, что у врачей сейчас практически нет свободного времени, но надеемся, что ввиду важности вопроса его удастся найти. А пока публикуем наши вопросы здесь.

Пока все, что известно о ситуации в Витебске, — это то, что у актера Национального академического театра имени Якуба Коласа подтвердили коронавирус и сейчас он находится в реанимации. Об этом Onliner рассказал директор театра Александр Старых.

— У одного актера подтвердился коронавирус, он сейчас в реанимации находится, его супруга на изоляции дома. Она тоже была на больничном, завтра должна закрыть, но пока на изоляции, — объяснил Александр Старых. — Вместе с этими двумя сотрудниками у нас болеют 11 человек. Диагнозы у всех разные: ОРВИ, ОРЗ. Двое из них завтра точно выходят, и двум еще сегодня к врачу.

По словам директора, театр сейчас не на карантине, а на «репетиционном периоде», а спектакли отменили из-за маленькой заполняемости и плохой продажи билетов. При этом, по словам директора, театр на карантин не закрыт.

Также, как мы узнали, ночные заведения должны ограничить свою работу до 23:00 в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Все остальное — догадки взволнованных белорусов.

1. Нам сообщают, что в Витебске вспышка. Якобы значительно увеличилось поступление в больницы больных с воспалением легких. По неподтвержденным данным, которые обсуждаются во врачебных кругах, речь идет о 1000 человек. Тогда как в прошлом и позапрошлом годах количество госпитализированных с воспалением легких за такой же период составляло около 100—200 человек. Также нам сообщают, что под пульмонологических больных перепрофилируют дополнительно две больницы. Является ли озвученная выше информация фейком? Что на самом деле происходит с ростом заболеваемости? Связан ли рост с коронавирусной инфекцией COVID-19?

2. Сколько людей с воспалением легких находится на аппаратах ИВЛ в Витебске и Витебской области?

3. Нам написали, что тесты на коронавирус у больных с воспалением легких, даже у тяжелых, в Витебске не берут. Если это правда, то с чем это связано? Сколько тестов на коронавирус нового типа было сделано для Витебской области за последние 4 дня?

4. Кроме этого, нам сообщают, что в Витебске среди заболевших есть медицинские работники. Так ли это и сколько их?

5. Читатели пишут, что студентам запретили возвращаться с выходных в университеты Витебска из-за ситуации с вирусом. Действительно ли это так и по какой причине введен подобный запрет?

6. После новости о том, что Витебскую область закрывают для въезда и выезда сотрудников милиции, люди пишут, что на этой неделе будет закрыт для въезда и выезда областной центр. Если это фейк (а выглядит именно так), то самое время решительно его опровергнуть!

7. Кроме этого, мы получили сообщения о том, что в витебские ночные заведения звонили из городской администрации с требованием прекратить работу. Так ли это? С чем связана такая мера?