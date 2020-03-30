Витебский актер заболел коронавирусом, он в реанимации. Театр отменяет спектакли

У актера витебского Драматического театра имени Якуба Коласа диагностирован коронавирус. Спектакли на ближайшие три недели отменены, но не из-за карантина. Об этом порталу TUT.by сообщили в театре.

По словам директора театра Александра Старых, один из актеров находится в реанимации с воспалением легких, его тест на COVID-19 дал положительный результат. Кроме него, еще около десятка сотрудников находятся на больничных с острыми респираторными заболеваниями.

Карантин в театре не вводили, но санитарные рекомендации эпидемиологов выполняются. При этом спектакли, запланированные на 29 и 31 марта, были отменены, о чем сообщалось на сайте театра. По словам директора, с заболевшими актерами это не связано: билеты сейчас продаются очень плохо, поэтому было решено перевести театр на репетиционный режим. Пока — до 18 апреля.

Ближайшие постановки запланированы на 21-26 апреля, в том числе в афише значатся гастрольные спектакли минского Камерного драматического театра. Решение об их отмене пока не принималось.

Сейчас в соцсетях можно встретить немало сообщений о напряженной ситуации с коронавирусом в Витебске. Однако официального подтверждения роста заболеваемости в городе не поступало.

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