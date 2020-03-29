В Китае прекратилась эпидемия коронавируса

28 марта на территории Китая прекратилось распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель здравоохранения КНР Ми Фэн.

По словам чиновника, число случаев заражения на 28 марта составляет менее 3 тыс по стране, распространение эпидемии в Китае прекратилось.

С момента начала распространения коронавируса и по сегодняшний день в Китае было зафиксировано более 80 тыс случаев заражения, из них порядка 3 тыс – с летальным исходом. Однако пандемия продолжается в мире. Лидирует по количеству случаев заражения США.

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Bloomberg сообщило о 22 умерших от коронавируса в Беларуси, Минздрав опроверг информацию

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе

В Витебске построят новый микрорайон

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...