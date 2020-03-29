В Китае прекратилась эпидемия коронавируса

28 марта на территории Китая прекратилось распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель здравоохранения КНР Ми Фэн.

По словам чиновника, число случаев заражения на 28 марта составляет менее 3 тыс по стране, распространение эпидемии в Китае прекратилось.

С момента начала распространения коронавируса и по сегодняшний день в Китае было зафиксировано более 80 тыс случаев заражения, из них порядка 3 тыс – с летальным исходом. Однако пандемия продолжается в мире. Лидирует по количеству случаев заражения США.

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Bloomberg сообщило о 22 умерших от коронавируса в Беларуси, Минздрав опроверг информацию

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе 

В Витебске построят новый микрорайон

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *