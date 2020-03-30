Что произошло в Витебске и Витебской области за неделю

Премьер Сергей Румас посетил строительство металлопрокатного завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе.

Румасу показали долго-дорого-строй в Миорском районе, завод который обошелся в 400 мнл евро

Житель Витебска попросил врачей забрать его в больницу с ближайшей остановки, поскольку не хотел, чтобы соседи узнали, что у него подозрение на коронавирус.  Он пролежал в Витебской областной клинической инфекционной больнице и в отделении реабилитации «Крупенино» около 10 дней с подозрением на коронавирус COVID-19. Он рассказал почему попал в группу риска, насколько комфортно было лежать в больнице и как пытался «лишний раз не поднимать панику».

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач рассказал о ситуации с коронавирусом в Витебской области. Он прокомментировал информацию о смертях от вируса. Все, что требуется медикам для выполнения своих обязанностей, делается, другие службы и ведомства реагируют на их запросы быстро и конкретно, сообщил Деркач.

Глава облздрава Юрий Деркач наконец прояснил ситуацию с коронавирусом в Витебске и прокомментировал слухи о смертях

Инфицированного коронавирусом человека выявили в Бешенковичском районе, его госпитализировали в Витебскую областную инфекционную больницу.

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе

Доктор медицинских наук и профессор рассказал про белорусский подход по борьбе с новым вирусом и назвал работу белорусского здравоохранения четкой, комплексной системой.

Белорусская борьба с коронавирусом — мнение ректора ВГМУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Лукашенко утвердил сроки проведения «Славянского базара в Витебске»

Главный врач по медицинской части клиники Витебского Государственного Медицинского Университета, врач-кардиолог Марина Александровна Воеводова, дала интервью «Витебскому Курьеру», в котором рассказала что известно о коронавирусе, развеяла некоторые слухи.

О коронавирусе и пневмонии — интервью с заместителем главного врача клиники ВГМУ

Председатель Витебского горисполкома Вадим Зарянкин поручил «Зеленхозу» при обрезке деревьев сохранять на них ветви. Этот вопрос «всплыл» во время прямой линии мэра с горожанами.

Мэр Витебска выступил за цивилизованную обрезку деревьев, «культи-стволы» уйдут в прошлое

В Орше заработал магазин известной брестской сети «Санта». Разместился он в новом здании на улице Соляникова, 2, что в Микрорайоне №4. Торговый зал дополняют пекарня, зона для гурманов и пиццерия.

В Орше открыли первый супермаркет «Санта» с пиццерией

27 марта в Витебск прибыл самолёт с туристами из Египта. Он следовал из Хургады. На борту было 178 человек. Это граждане из Беларуси и России, которые оказались заблокированы в Египте.

«Буду целовать асфальт белорусский». В Витебск прибыл самолёт с туристами освобожденными из «египетского плена»

Поликлиники Витебщины изменили режим работы. Такие меры по оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена приняты, чтобы предотвратить распространение среди населения коронавируса нового типа.

Поликлиники Витебщины изменили режим работы из-за эпидситуации

 

Происшествия

Витебчанка во время проезда в маршрутке получила тяжкие телесные повреждения. Женщина оплачивала проезд и не удержалась на ногах, когда водитель совершил экстренное торможение.

Витебчанка оплачивала проезд в маршрутке и получила тяжкие телесные повреждения

Вечером 24 марта во время киносеанса произошло возгорание «Дома кино» в Витебске. На момент возникновения пожара в здании кинотеатра находились 27 зрителей и 4 человека персонала,  никто не пострадал.

Витебский «Дом кино» загорелся прямо во время киносеанса

 

Днем 28 марта в Витебском районе на озере Городно вблизи деревни Сосновка утонул человек.

В Витебском районе утонул человек

28 марта в результате пожара в доме вблизи деревни Махирово, садовом товариществе «Химик 3» Полоцкого района, погиб мужчина.

В садовом товариществе в Полоцком районе на пожаре погиб мужчина

Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома с поличным задержали 22-летнюю жительницу Витебской области, которая три месяца обворовывала квартиры в Минске и области.

Квартирная воровка из Витебской области задержана с поличным в Борисове

Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло в Лиозненском районе. Одного из них из авто смогли достать только спасатели.

Серьезная авария произошла в Лиозненском районе из-за кабана

В Витебском районе двое жителей деревни Должа ловили рыбу запрещенными орудиями на озере Бутыки. И хотя ничего не поймали, это не спасло их от правосудия. Они заплатят большой штраф.

Два браконьера из Витебского района ничего не выловили, но заплатят более 7000 рублей

 

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Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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