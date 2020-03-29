Шерстнев провел телефонную линию. О чем его спрашивали жители?

С проблемами в сфере ЖКХ, выплаты зарплат и вопросами благоустройства городов обратились сегодня жители Витебской области к председателю облисполкома Николаю Шерстневу во время прямой телефонной линии, сообщает БелТА.

Одной из первых дозвонилась жительница Орши. Женщина рассказала, что в городе хотят сократить работников в местном подразделении Белорусской железной дороги. Николай Шерстнев поручил председателю райисполкома Игорю Исаченко разобраться в этом вопросе и не допустить увольнения людей.

Два обращения поступило от жителей дома по ул.Чкалова, 29 в Витебске. Женщины жаловались на плохое состояние внутридворовых дорожек и детской площадки, оборудование которой серьезно изношено. Местной власти предстоит устранить недостатки.

Со своей проблемой обратилась витебчанка с улицы 6-я Загородная. Это частный сектор, где нет асфальтного покрытия, а временное грейдирование и подсыпка гравием проблемы не снимает. Председатель Витебского облисполкома ориентировал мэра города на необходимость основательно взяться за благоустройство частного сектора.

«Должна быть последовательная и системная работа в этом направлении. Практически весь частный сектор без дорог. Проблемы нарастают ежегодно, решайте их», — обратился Николай Шерстнев к главе города Вадиму Зарянкину.

Во время трехчасовой прямой линии поступило три звонка от работников сельхозорганизаций Витебской области. Люди сетовали на задолженности по выплатам зарплат. Губернатор заверил, что 30-31 марта со специалистами региона рассчитаются.

Пенсионер из Витебского района жаловался на состояние воинского захоронения в деревне Шапуры, где покоятся около 17 тыс. человек. Особенно он обратил внимание на воду, которая часто скапливается за мемориалом, не давая людям пройти. По словам главы района Геннадия Сабынича, в 2021 году намерены провести серьезную реконструкцию мемориала. Николай Шерстнев добавил, что в ближайшее время он собирается выехать на место и оценить ситуацию.

Во время телефонной линии к губернатору обратилось более 20 человек. Чаще всего звонили жители Витебска и Орши. Они затронули вопросы ремонта и утепления стен многоэтажек, проведения оптоволокна и парового отопления в дома, развития бизнеса, проблемы банковского обслуживания, земельных претензий и споров между родственниками.

На предыдущей телефонной линии председателя облисполкома, которая прошла 23 ноября прошлого года, было дано 33 поручения, из них 27 выполнено. К дисциплинарной ответственности привлечены два начальника ЖЭУ Витебска. Некоторые вопросы остаются на контроле.

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

«Буду целовать асфальт белорусский». В Витебск прибыл самолёт с туристами освобожденными из «египетского плена»

Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса

В Витебске построят новый микрорайон

США выделят Беларуси $1,3 млн на борьбу с коронавирусом

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...