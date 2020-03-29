США выделят Беларуси $1,3 млн на борьбу с коронавирусом

США выделят 274 млн долларов срочной помощи для противодействия распространению коронавируса. Деньги будут направлены правительствам и международным организациям, говорится, заявили в Госдепартаменте США.

Помощь получат более 60 стран, в том числе и Беларусь. Республика получит 1,3 млн долларов для укрепления системы здравоохранения, на противоэпидемические мероприятия, поддержку технических экспертов, подготовку лабораторных систем и коммуникацию.

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

«Буду целовать асфальт белорусский». В Витебск прибыл самолёт с туристами освобожденными из «египетского плена»

Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса

В Витебске построят новый микрорайон

Аватар

Редакция

Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *