США выделят Беларуси $1,3 млн на борьбу с коронавирусом

США выделят 274 млн долларов срочной помощи для противодействия распространению коронавируса. Деньги будут направлены правительствам и международным организациям, говорится, заявили в Госдепартаменте США.

Помощь получат более 60 стран, в том числе и Беларусь. Республика получит 1,3 млн долларов для укрепления системы здравоохранения, на противоэпидемические мероприятия, поддержку технических экспертов, подготовку лабораторных систем и коммуникацию.

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