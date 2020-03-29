Украинцы хлынули из Европы — фото. Ждет ли их спасение от коронавируса на родине?

Перед закрытием границы тысячи украинцев ринулись домой из Польши — образовались огромные очереди.

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили до 24 апреля, а государственную границу закрывают 27 марта для всех. В связи с этим на многих пропускных пунктах и вокзалах образовались огромные очереди желающих успеть вернуться на родину.

Тысячи украинцев в Польше собрались на границе, и пограничники пошли на беспрецедентные меры — чтобы ускорить оформление граждан и разгрузить это направление было решено пропускать их через пешеходные передвижные пункты контроля, пишет РБК.

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