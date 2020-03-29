Румасу показали долго-дорого-строй в Миорском районе, завод который обошелся в 400 мнл евро

Строительная готовность металлопрокатного завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе составляет 93%. Об этом сообщил сегодня генеральный директор предприятия Петр Шимукович во время знакомства со строительством объекта премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает корреспондент БЕЛТА.

Напомним, завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах строится уже пять лет. Проект реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271, которую курирует Государственный комитет по науке и технологиям. Завод планировалось завершить еще в 2016 году.

Главным инвестором строительства Миорского металлопрокатного завода является австрийская компания ММРZ GmbH.

Проект был очень тяжелым для инвестора. Изначальная стоимость постройки составляла 200 млн евро. В ходе строительства выяснилось, что инвестору придется потратить на проект 400 млн евро. Стройка постоянно затягивалась. Причины нарушений расследовал Комитет госконтроля. Лично глава КГК разбирался с главным инвестиционным объектом Витебской области. Руководитель контрольного ведомства проанализировал причины задержки реализации инвестпроекта.

Теперь «пущен в ход» премьер-министр Беларуси. Его посещение объекта должно положительно сказаться на ходе строительства завода на «поле чудес» в Миорском районе, где пропало 200 млн евро иностранного инвестора.

Напомним, что одной из причин удорожания проекта стало то, что масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой и на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось (почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок). Другими словами, перед стройкой должным образом не были проведены инженерно-геологические изыскания.

Премьер-министр посетил основной цех завода, где расположено главное технологическое оборудование, всесторонне оценил технологии, которые будут применяться на заводе, а также провел штаб с основными участниками инвестпроекта по вопросам маркетинговой стратегии предприятия. Также обсуждались причины задержки сроков реализации проекта, в том числе связанные с затруднениями в схеме финансирования, варианты их решения.

По словам Петра Шимуковича, в настоящее время основные вопросы, препятствующие воплощению инвестпроекта, решены.

«На данный момент у нас еще есть ряд объектов в разной степени готовности, без которых реализация проекта невозможна. Однако в ближайшее время строительная часть проекта будет завершена. Останутся работы, связанные с пуско-наладочными операциями по всем технологическим единицам», — констатировал он.

Петр Шимукович подчеркнул, что с середины января на заводе переведен в режим предпусконаладки стан холодной прокатки. На протяжении последних полутора месяцев на нем выполнялись все операции, предусмотренные компанией-поставщиком оборудования. Крупные недостатки не выявлены. Сейчас интенсивно ведутся все остальные работы. Генподрядчик и субподрядчики нацелены на то, чтобы сократить их сроки.

«Строительство завода ведется более трех лет. Из-за пауз с финансированием мы «вылетаем» из намеченных сроков на полгода», — отметил председатель совета директоров ООО «ММПЗ-групп» Алексей Коваленок. Он акцентировал внимание на шлейфе проектов, которые тянет за собой создание в районе нового мощного производства. Так, на ближайшую перспективу здесь запланировано строительство комфортного служебного жилья для работников завода (будет предоставляться бесплатно, а при отработке 10-летнего стажа переходить в собственность сотрудника), детского сада, школы, крупного многофункционального центра и высокотехнологичного медицинского центра. Последний проект реализуется в государственно-частном партнерстве.

Инвестпроект по строительству металлопрокатного завода реализуется в соответствии с Госпрограммой инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и указом от 9 июня 2014 года №271. Объем инвестиций составляет почти 400 млн евро. Главным инвестором является австрийская компания ММРZ GmbH. Инновационность проекта заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции — белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной до 0,18 мм). Проект ориентирован на экспорт: помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка Беларуси, основная часть продукции пойдет за рубеж. В структуре экспорта порядка 20% поставок планируется осуществлять в Россию, основная же доля придется на рынки других стран.

Фото Александра Хитрова

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