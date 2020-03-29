Завтра Россия закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина, сообщает ТАСС.
«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00:00 по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в документе.
Число случаев заражения COVID-19 в России выросло за последние сутки на 228 и сейчас составляет 1264. Случаи заболевания зафиксированы в 62 регионах России. Выздоровели на данный момент 49 человек.
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