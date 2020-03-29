Лукашенко назвал лучшее лекарство от коронавируса

Президент Беларуси продолжает странно шутить по поводу пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня он заявил, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Комментарий Александра Лукашенко на Youtube разместил телеканал ОНТ. Журналистка телеканала задала вопрос президенту во время хоккейного матча республиканского любительского турнира о том, как влияют на его график вирусы.

— Никакие вирусы на ваш график не влияют. Мы сразу видим подтверждание. Можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию?

— Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях (хохочет).

— А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед?

— Меня?

— Да.

— А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю, здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье. Лучше чем спорт, особенно лед, холодильник этот… Антивирусное лекарство самое настоящее…

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