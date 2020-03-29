График личного приёма в Витебском облисполкоме на апрель 2020 года

График личного приема граждан и представителей юридических лиц в Витебском областном исполнительном комитете на апрель 2020 года (г. Витебск, ул. Гоголя, 6 (пристройка), кабинет 105. Время приема с 8-00 до 13-00).

Дата приема Телефон для записи на личный прием
Терентьев Владимир Владимирович — председатель областного Совета депутатов (по согласованию) 7 33-61-63
Мацкевич Олег Сергеевич — первый заместитель председателя облисполкома 29 33-61-63
Ефремов Борис Сергеевич — заместитель председателя облисполкома 8 33-61-63
Белоус Владимир Николаевич — заместитель председателя облисполкома 15 33-61-63
Пенин Владимир Петрович — заместитель председателя облисполкома 22 33-61-63
Сысоев Александр Владимирович — управляющий делами облисполкома 24 33-61-63
Шидловский Александр Александрович — председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома 1 65-49-84
Деркач Юрий Николаевич — начальник главного управления по здравоохранению облисполкома 2 33-61-92
Подгурский Петр Николаевич — начальник управления культуры облисполкома 3 42-52-15
Егоров Геннадий Михайлович — начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома 4 42-58-28
Дядёло Юрий Адамович — начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома  6 68-13-89
Левенков Игорь Иванович — начальник управления землеустройства облисполкома  9 68-54-63
Хома Дмитрий Леонидович — начальник главного управления по образованию облисполкома 10 22-17-86
Левкович Ирина Петровна — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома  14 42-58-43
Егоров Сергей Валерьевич – председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома  17 22-30-15
Христофоров Александр Николаевич – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома 20 68-75-73
Гребнев Геннадий Иванович — начальник главного финансового управления облисполкома 21 42-55-77
Зайцев Виктор Васильевич — председатель комитета государственного имущества облисполкома 30 65-35-88
 

Личный прием председателем областного Совета депутатов, первым заместителем председателям облисполкома, заместителями председателя облисполкома, управляющим делами облисполкома осуществляется по предварительной записи.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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