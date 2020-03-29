График личного приёма в Витебском облисполкоме на апрель 2020 года

График личного приема граждан и представителей юридических лиц в Витебском областном исполнительном комитете на апрель 2020 года (г. Витебск, ул. Гоголя, 6 (пристройка), кабинет 105. Время приема с 8-00 до 13-00).
|Дата приема
|Телефон для записи на личный прием
|Терентьев Владимир Владимирович — председатель областного Совета депутатов (по согласованию)
|7
|33-61-63
|Мацкевич Олег Сергеевич — первый заместитель председателя облисполкома
|29
|33-61-63
|Ефремов Борис Сергеевич — заместитель председателя облисполкома
|8
|33-61-63
|Белоус Владимир Николаевич — заместитель председателя облисполкома
|15
|33-61-63
|Пенин Владимир Петрович — заместитель председателя облисполкома
|22
|33-61-63
|Сысоев Александр Владимирович — управляющий делами облисполкома
|24
|33-61-63
|Шидловский Александр Александрович — председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома
|1
|65-49-84
|Деркач Юрий Николаевич — начальник главного управления по здравоохранению облисполкома
|2
|33-61-92
|Подгурский Петр Николаевич — начальник управления культуры облисполкома
|3
|42-52-15
|Егоров Геннадий Михайлович — начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома
|4
|42-58-28
|Дядёло Юрий Адамович — начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома
|6
|68-13-89
|Левенков Игорь Иванович — начальник управления землеустройства облисполкома
|9
|68-54-63
|Хома Дмитрий Леонидович — начальник главного управления по образованию облисполкома
|10
|22-17-86
|Левкович Ирина Петровна — начальник главного управления торговли и услуг облисполкома
|14
|42-58-43
|Егоров Сергей Валерьевич – председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома
|17
|22-30-15
|Христофоров Александр Николаевич – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома
|20
|68-75-73
|Гребнев Геннадий Иванович — начальник главного финансового управления облисполкома
|21
|42-55-77
|Зайцев Виктор Васильевич — председатель комитета государственного имущества облисполкома
|30
|65-35-88
Личный прием председателем областного Совета депутатов, первым заместителем председателям облисполкома, заместителями председателя облисполкома, управляющим делами облисполкома осуществляется по предварительной записи.
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