На воскресенье в Витебской области объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень опасности объявлен по северу страны на воскресенье 29 марта, сообщает Белгидрометцентр. Будет наблюдаться усиленный ветер с порывами до 15-18 м/с.

На территории страны ожидается увеличение облачности. Утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные осадки, на северо-западе переходящие в снег, местами сильный ветер.

Температура воздуха днем составит +11..+17°С, минимальная температура ночью -2°С.

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