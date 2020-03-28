«Буду целовать асфальт белорусский». В Витебск прибыл самолёт с туристами из Египта

27 марта в Витебск прибыл самолёт с туристами из Египта. Он следовал из Хургады. На борту было 178 человек. Это граждане из Беларуси и России, которые оказались заблокированы в Египте.

На борту было 79 белорусов и 101 гражданин России. После приземления борта всех пассажиров проверили врачи, медицинская помощь никому не понадобилась, сообщает телеканал СТВ.

Только за два дня самолеты авиакомпании «Белавиа» вывезли из курортных зон Египта более 1,5 тыс человек, большинство эвакуируемых — россияне.

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