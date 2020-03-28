Банк «БелВЭБ» прекратил прием пополнения валютных вкладов

«Банк БелВЭБ» приостановил с 27 марта 2020 года пополнение срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) физических лиц, заключенных в офисах банка с 02.10.2017 и в системах дистанционного банковского обслуживания с 03.05.2018.

Банк «БелВЭБ» прекратил прием пополнения валютных вкладовНельзя будет пополнить вклады в евро, долларах и российских рублях, информирует банк. Депозиты нельзя будет пополнить наличными во всех кассах, обменных пунктах банка, рабочих местах, оборудованных электронным кассиром и темпокассой, в банке. Также прекращается пополнение вкладов с помощью безналичного перевода в офисах банка со счетов, открытых в банке.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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