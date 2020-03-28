Румас рассказал как провести посевную в Витебской области и обсудил проблемные моменты по узким вопросам

Весенний сев в Витебской области должен быть организован четко и эффективно. Такую задачу поставил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас перед председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым во время ознакомления с весенне-полевыми работами в ОАО «Подъельцы» Миорского района, пишет БелТА.

Сергей Румас констатировал, что время посевной всегда сложное для аграриев.

«Однако сеют все. Поэтому работы должны быть организованы четко и эффективно», — подчеркнул он.

Серьезное внимание в разговоре с руководителем области премьер-министр уделил реализации в регионе Указа № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», а также обсудил проблемные моменты по узким вопросам, где требуется участие правительства.

На особенностях сева в северном регионе страны остановился Николай Шерстнев.

— Казалось бы, в прошлом году сельскохозяйственные работы в Витебской области начались как никогда рано: первого апреля начался сев, и в течение месяца мы его завершили. В этом году аграрии работают в полях уже с марта: вносят органику, подкармливают озимые, полным ходом идет вспашка. Если погода не подведет, рассчитываем, что нынешняя весна поможет нам выйти на большие объемы сева зерновых колосовых, кукурузы и в целом провести кампанию на более высоком уровне, — отметил председатель облисполкома.

По его словам, особый акцент в этом году сделан на работе с кадрами.

— Акцентируем внимание всех специалистов, механизаторов на добросовестном отношении к делу. Очень важно уложиться в сроки, но не менее значимо качество выполненных работ, — добавил губернатор.

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