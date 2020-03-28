Подведены итоги конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение», приуроченного к проведению в Республике Беларусь с 23 по 29 марта 2020 года Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week). Владислава Михно из Лепеля удостоена поощрительного приза, сообщается на сайта Нацбанка.

На конкурс поступило 422 работы, в которых молодые люди со всех регионов Беларуси рассуждали о цифровой безопасности личных финансов. Работы выполнены в самых разных форматах – лаконичные образовательные ролики, мини-фильмы с целостным сюжетом, школьные спектакли, клипы со стихами и песнями, анимационные видеоролики.

По решению жюри конкурса в младшей возрастной группе (от 7 до 12 лет) победительницей стала Малькова Диана (г. Минск). Второе место заняла Романенко Эмилия (г. Минск). Третье призовое место досталось Ловец Елизавете (г. Минск).

В средней возрастной группе (от 13 до 17 лет) победила коллективная работа, авторами которой являются Рубан Анна, Либерт Валерия, Гришаёнок Иван, Коренчук Андрей из г. Хойники Гомельской области. Второе место досталось Сабрекову Станиславу из г. Могилева. Третье место завоевала коллективная работа Томукевич Полины и Якимчик Екатерины из а. г. Дубно Гродненской области.

В старшей возрастной группе (от 18 лет до 31 года) победителем стал Присяжнюк Александр (г. Минск). Второе место занял Синяк Максим (г. Минск). На третьем месте – работа Немкевича Алексея (г. Минск).

Кроме того, жюри конкурса приняло решение наградить поощрительными денежными призами пять конкурсных работ: видеоролик Михно Владиславы (г. Лепель, Витебская область).

Победители и призеры получат денежные призы: за 1-е место – 1000 рублей, за 2-е и 3-е места – 700 и 500 рублей соответственно. Размер поощрительного приза составил 400 рублей.

Ролики-победители можно посмотреть на Едином интернет-портале финансовой грамотности населения http://konkurs.fingramota.by/2020.

Конкурс видеоблогеров «Деньги имеют значение» проходит в Беларуси уже третий год подряд, главная цель конкурса – привлечение внимания молодежи к теме финансовой грамотности и популяризация базовых знаний в области финансов.

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