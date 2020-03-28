Квартирная воровка из Витебской области задержана с поличным в Борисове

Сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома с поличным задержали 22-летнюю жительницу Витебской области, которая три месяца обворовывала квартиры в Минске и области. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что на место преступления девушку привез ее муж с малолетним ребенком.

Задержанная на протяжении 3-х месяцев обворовывала квартиры на территории Минска и Минской области. Она проникла в 5 квартир, расположенных на территории г. Минска, г. Борисова и Минского района, отжимая ригель замка входной двери. В жилищах девушка похищала деньги и ювелирные изделия.

Так, в начале февраля в Советском районе г. Минска молодая особа проникла в квартиру и присвоила все сбережения, которые хозяева откладывали на покупку квартиры. Также гражданка не обошла стороной и ювелирные изделия, которые в последующем сбыла своему знакомому.

Ущерб от действий злоумышленницы оценивается в 21000 белорусских рублей. Установлено, что часть денежных средств девушка потратила на приобретение дорогостоящих товаров (бытовой техники и предметов интерьера).

Жительницу Витебской области столичные правоохранители задержали 19 марта с поличным после совершения очередной кражи в г. Борисове. При себе у нее обнаружили золотой кулон и цепочку.

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