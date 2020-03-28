В Миорском районе райагросервис разрушил аутентичную конюшню, прокуратура разбирается

В Витебской области 33 исторических памятника находятся в неудовлетворительном состоянии, 37 объектов не используется. Об этом заявил на заседании Витебского облисполкома министр культуры Юрий Бондарь. Разрушению аутентичной конюшни 1907 года рода Святополк-Мирских в Миорском районе будет дана правовая оценка, сообщил глава ведомства, сообщает БелТА.

«Только 39% материальных историко-культурных ценностей имеют соответствующие паспорта, на 600 объектов они не составлены. Проекты охранных зон разработаны для 287 недвижимых памятников наследия, что составляет 31% от общего числа в области. В этом направлении работа ведется слабо. Такое отношение зачастую приводит к негативным последствиям», — сказал Юрий Бондарь.

Он привел в пример недавний случай в Миорском районе. В марте местный райагросервис снес конюшню на территории бывшей усадьбы рода Святополк-Мирских в деревне Каменполье. «Конюшня не является охраняемым объектом, но она находится на территории историко-культурной ценности. Нормы закона нарушены, сейчас мы совместно с прокуратурой будем давать правовую оценку этим действиям», — сказал министр.

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