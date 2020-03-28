В Полоцке начнут производить современные средства защиты основе стеклоткани и пластика

27 марта в СЭЗ «Витебск» зарегистрирован новый резидент, им стала компания «ПОЛСПО-КлАСС». Предприятие будет выпускать средства защиты, в том числе специального назначения и для активного отдыха, сообщили в администрации СЭЗ.

Компания будет реализовывать в Полоцке инвестиционный проект по выпуску средств защиты на основе стеклоткани и ударопрочного пластика АБС (мотошлемы и шлемы, каски шахтерские и строительные, наколенники налокотники для активного отдыха, а также продукция специального назначения).

Более 90% производимой продукции планируется реализовывать на экспорт.

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