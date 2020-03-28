Лукашенко утвердил сроки проведения «Славянского базара в Витебске»

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Основные мероприятия фестиваля пройдут с 16 по 20 июля. Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей из 73 государств.

«Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск», — пояснили в пресс-службе.

С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.

Как сообщалось, первый этап продажи билетов на «Славянский базар» стартовал 21 февраля, второй — 21 марта. Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия — 20 июля.

Предварительно бюджет фестиваля составит Br6 млн 340 тыс. Ожидается, что около Br4 млн покроется за счет продажи билетов, еще часть суммы — благодаря рекламодателям и спонсорам. Организаторы рассчитывают, что окупаемость составит 88-90%.

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