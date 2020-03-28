Серьезная авария произошла в Лиозненском районе из-за кабана

Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня в Лиозненском районе. Одного из них из авто смогли достать только спасатели.

27 марта в 06-12 от дежурного Лиозненского РОВД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р-21 возле деревни Смородино Лиозненского района. Причиной стала попытка уйти от столкновения с кабаном, перебегавшим дорогу. Водитель допустил занос, которому способствовало, в том числе, нарушение скоростного режима. В результате ДТП водитель и пристёгнутый пассажир серьёзных травм не получили. Не пристёгнутый пассажир находится в реанимации. Животное не пострадало, пишет lioznonews.by

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что водитель не справился с управлением, произошло ДТП, в результате которого в легковом автомобиле Volkswagen Polo оказался зажат человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

В легковом автомобиле находились 3 человека. Водитель и один пассажир самостоятельно покинули автомобиль. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в УЗ «Лиозненская ЦРБ». Другого пассажира работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования из легкового автомобиля спасли (деблокировали) и также передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медицинскими работниками, с травмами различной степени тяжести, мужчина был госпитализирован в УЗ «Лиозненская ЦРБ».

Разбирательство по факту ДТП проводит отделение ГАИ Лиозненского РОВД.

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