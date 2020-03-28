Важнейший инвестиционный проект реализуется в Витебске на РК «Северная»

В настоящее время РУП «Витебскэнерго» в соответствии с комплексом мероприятий в рамках интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему республики реализует ряд важнейших инвестиционных проектов.

В Витебске ведутся строительно-монтажные работы по объекту «РК «Северная». Установка водогрейных электрокотлов в целях регулирования минимальной нагрузки энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС».

Проектно-сметная документация разработана РУП «БЕЛТЭИ». Проектом предусмотрена установка в новом здании котельной 2-х водогрейных электрокотлов общей мощностью 20 МВт, монтаж 2-х баков-аккумуляторов объемом по 1000 м3 каждый, на площадке КСМ-110кВ, расположенной северо-восточнее от основной площадки, планируется установка силового трансформатора производства ОАО «Сименс трансформаторы», Россия.

Строительно-монтажные работы на объекте начаты в январе этого года. Генеральным подрядчиком выступает ОАО «Белэлектромонтажналадка».

На текущий момент завершено строительство здания электрокотельной, которое полностью готово к монтажу оборудования. На объекте уже установлены два котла КЭВ – 10000/10 (без обвязки), ведётся установка кран-балки. Полностью завершено устройство фундаментов под баки-аккумуляторы, под лестницу обслуживания баков, выполнено гидрофобное основание. Ведутся работы по монтажу технологической эстакады и технологической канализации. В старом здании котельной установлены сетевые насосы и теплообменники.

На подстанции 110 кВ «КСМ» установлен на фундамент трансформатор ТДН-25000/110. В настоящее время выполняется монтаж навесного оборудования и прокладка кабеля в сторону РК «Северная» для последующего электроснабжения электрокотельной. Полностью завершены работы по прокладке кабельной канализации. Выполняется монтаж необходимого оборудования на всех завязанных объектах: ПС-110 кВ «Технологическая», ПС-30 кВ «Витебск», мини-ТЭЦ «Восточная», Витебская ГЭС, Витебская ТЭЦ, Витебские тепловые сети.

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