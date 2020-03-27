Публикуем список стран, после посещения которых нужно уходить на карантин

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171, Министерство здравоохранения Республики Беларусь опубликован список стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и после посещения которых граждане должны находиться на изоляции.
- Австралийский Союз
- Австрийская Республика
- Азербайджанская Республика
- Республика Албания
- Алжирская Народная Демократическая Республика
- Республика Ангола
- Княжество Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Аргентинская Республика
- Республика Армения
- Исламская Республика Афганистан
- Содружество Багамских Островов
- Народная Республика Бангладеш
- Барбадос
- Королевство Бахрейн
- Белиз
- Королевство Бельгия
- Республика Бенин
- Республика Болгария
- Многонациональное Государство Боливия
- Босния и Герцеговина
- Федеративная Республика Бразилия
- Государство Бруней-Даруссалам
- Буркина-Фасо
- Королевство Бутан
- Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Венгрия
- Боливарианская Республика Венесуэла
- Демократическая Республика Восточный Тимор
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Габонская Республика
- Республика Гаити
- Кооперативная Республика Гайана
- Республика Гамбия
- Республика Гана
- Республика Гватемала
- Гвинейская Республика
- Республика Гвинея-Бисау
- Федеративная Республика Германия
- Республика Гондурас
- Гренада
- Греческая Республика
- Грузия
- Королевство Дания
- Республика Джибути
- Содружество Доминики
- Доминиканская Республика
- Арабская Республика Египет
- Республика Замбия
- Республика Зимбабве
- Государство Израиль
- Республика Индия
- Иорданское Хашимитское Королевство
- Республика Ирак
- Исламская Республика Иран
- Ирландия
- Исландия
- Королевство Испания
- Итальянская Республика
- Республика Кабо-Верде
- Республика Казахстан
- Королевство Камбоджа
- Республика Камерун
- Канада
- Государство Катар
- Республика Кения
- Республика Кипр
- Киргизская Республика
- Китайская Народная Республика
- Республика Колумбия
- Республика Конго
- Демократическая Республика Конго
- Республика Корея
- Республика Коста-Рика
- Республика Кот-д’Ивуар
- Республика Куба
- Государство Кувейт
- Лаосская Народно-Демократическая Республика
- Латвийская Республика
- Республика Либерия
- Ливанская Республика
- Ливия
- Литовская Республика
- Княжество Лихтенштейн
- Великое Герцогство Люксембург
- Республика Маврикий
- Исламская Республика Мавритания
- Республика Мадагаскар
- Малайзия
- Республика Мали
- Мальдивская Республика
- Республика Мальта
- Королевство Марокко
- Мексиканские Соединенные Штаты
- Республика Мозамбик
- Республика Молдова
- Княжество Монако
- Монголия
- Республика Союз Мьянма
- Республика Намибия
- Федеративная Демократическая Республика Непал
- Республика Нигер
- Федеративная Республика Нигерия
- Королевство Нидерландов
- Республика Никарагуа
- Новая Зеландия
- Королевство Норвегия
- Объединённые Арабские Эмираты
- Султанат Оман
- Исламская Республика Пакистан
- Республика Панама
- Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея
- Республика Парагвай
- Республика Перу
- Республика Польша
- Португальская Республика
- Российская Федерация
- Республика Руанда
- Румыния
- Республика Эль-Сальвадор
- Республика Сан-Марино
- Королевство Саудовская Аравия
- Республика Северная Македония
- Республика Сейшельские Острова
- Республика Сенегал
- Сент-Винсент и Гренадины
- Федерация Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Республика Сербия
- Республика Сингапур
- Сирийская Арабская Республика
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Соединённые Штаты Америки
- Федеративная Республика Сомали
- Республика Судан
- Республика Суринам
- Королевство Таиланд
- Объединённая Республика Танзания
- Тоголезская Республика
- Республика Тринидад и Тобаго
- Тунисская Республика
- Турецкая Республика
- Республика Уганда
- Республика Узбекистан
- Украина
- Восточная Республика Уругвай
- Республика Островов Фиджи
- Республика Филиппины
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Центральноафриканская Республика
- Республика Чад
- Черногория
- Чешская Республика
- Республика Чили
- Швейцарская Конфедерация
- Королевство Швеция
- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка
- Республика Эквадор
- Республика Экваториальная Гвинея
- Государство Эритрея
- Королевство Эсватини
- Эстонская Республика
- Федеративная Демократическая Республика Эфиопия
- Южно-Африканская Республика
- Ямайка
- Япония