Публикуем список стран, после посещения которых нужно уходить на карантин

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 171, Министерство здравоохранения Республики Беларусь опубликован список стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19 и после посещения которых граждане должны находиться на изоляции.

Австралийский Союз Австрийская Республика Азербайджанская Республика Республика Албания Алжирская Народная Демократическая Республика Республика Ангола Княжество Андорра Антигуа и Барбуда Аргентинская Республика Республика Армения Исламская Республика Афганистан Содружество Багамских Островов Народная Республика Бангладеш Барбадос Королевство Бахрейн Белиз Королевство Бельгия Республика Бенин Республика Болгария Многонациональное Государство Боливия Босния и Герцеговина Федеративная Республика Бразилия Государство Бруней-Даруссалам Буркина-Фасо Королевство Бутан Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии Венгрия Боливарианская Республика Венесуэла Демократическая Республика Восточный Тимор Социалистическая Республика Вьетнам Габонская Республика Республика Гаити Кооперативная Республика Гайана Республика Гамбия Республика Гана Республика Гватемала Гвинейская Республика Республика Гвинея-Бисау Федеративная Республика Германия Республика Гондурас Гренада Греческая Республика Грузия Королевство Дания Республика Джибути Содружество Доминики Доминиканская Республика Арабская Республика Египет Республика Замбия Республика Зимбабве Государство Израиль Республика Индия Иорданское Хашимитское Королевство Республика Ирак Исламская Республика Иран Ирландия Исландия Королевство Испания Итальянская Республика Республика Кабо-Верде Республика Казахстан Королевство Камбоджа Республика Камерун Канада Государство Катар Республика Кения Республика Кипр Киргизская Республика Китайская Народная Республика Республика Колумбия Республика Конго Демократическая Республика Конго Республика Корея Республика Коста-Рика Республика Кот-д’Ивуар Республика Куба Государство Кувейт Лаосская Народно-Демократическая Республика Латвийская Республика Республика Либерия Ливанская Республика Ливия Литовская Республика Княжество Лихтенштейн Великое Герцогство Люксембург Республика Маврикий Исламская Республика Мавритания Республика Мадагаскар Малайзия Республика Мали Мальдивская Республика Республика Мальта Королевство Марокко Мексиканские Соединенные Штаты Республика Мозамбик Республика Молдова Княжество Монако Монголия Республика Союз Мьянма Республика Намибия Федеративная Демократическая Республика Непал Республика Нигер Федеративная Республика Нигерия Королевство Нидерландов Республика Никарагуа Новая Зеландия Королевство Норвегия Объединённые Арабские Эмираты Султанат Оман Исламская Республика Пакистан Республика Панама Независимое Государство Папуа — Новая Гвинея Республика Парагвай Республика Перу Республика Польша Португальская Республика Российская Федерация Республика Руанда Румыния Республика Эль-Сальвадор Республика Сан-Марино Королевство Саудовская Аравия Республика Северная Македония Республика Сейшельские Острова Республика Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Федерация Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Республика Сербия Республика Сингапур Сирийская Арабская Республика Словацкая Республика Республика Словения Соединённые Штаты Америки Федеративная Республика Сомали Республика Судан Республика Суринам Королевство Таиланд Объединённая Республика Танзания Тоголезская Республика Республика Тринидад и Тобаго Тунисская Республика Турецкая Республика Республика Уганда Республика Узбекистан Украина Восточная Республика Уругвай Республика Островов Фиджи Республика Филиппины Финляндская Республика Французская Республика Республика Хорватия Центральноафриканская Республика Республика Чад Черногория Чешская Республика Республика Чили Швейцарская Конфедерация Королевство Швеция Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка Республика Эквадор Республика Экваториальная Гвинея Государство Эритрея Королевство Эсватини Эстонская Республика Федеративная Демократическая Республика Эфиопия Южно-Африканская Республика Ямайка Япония

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