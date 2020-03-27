В Орше открыли первый супермаркет «Санта» с пиццерией

В Орше заработал магазин известной брестской сети «Санта». Разместился он в новом здании на улице Соляникова, 2, что в Микрорайоне №4. Торговый зал дополняют пекарня, зона для гурманов и пиццерия.

Магазин построили «с нуля» рядом с жилыми домами. Микрорайон растущий, но ритейлом не избалован, так что открытие нового супермаркета ждали с нетерпением. Здание небольшое и компактное, легко вписалось в архитектурный облик «спальника». Фасад покрыт голубыми панелями с белой вывеской. Внутри просторно: можно свободно разойтись между стеллажами в час пик. Витрины здесь длинные, что намекает на разнообразие свежих продуктов.

Торговый зал занимает 426 «квадратов» и включает 8000 наименований товаров. На видном месте размещены фрукты и овощи, в том числе популярные сейчас бананы и мандарины. Молочная витрина вместила множество сыров, йогуртов и других молочных продуктов. Радует также выбор бакалеи: особенно много круп, макарон, консервов, подсолнечного масла, разных видов чая и кофе.

Первые покупатели с особым рвением разбирали мясо и колбасы. Нарасхват была и морская рыба. Спросом пользовались мясные и куриные полуфабрикаты, которые готовят на месте. Из кулинарии также предлагают салаты и японские роллы, а на гриле жарится цыпленок. Выпечка поступает из собственной пекарни. Действует и пиццерия: популярное итальянское блюдо готовят за 5,95 рубля из натуральных ингредиентов.

«В Оршу пришла новая торговая сеть. Ее основное отличие заключается в концепции «вкусного выбора»: широкого разнообразия продуктов высокого качества. В супермаркете всегда будет много мясных и молочных товаров, скандинавской рыбы, фруктов и овощей. Можно взять с собой пиццу, суши или салаты. Выпечка готовится на месте по проверенным рецептам. Всё это позволит повысить качество продуктового шопинга в городе», – убеждены в сети «Санта».

Магазин «Санта» в Орше открыт с 9 до 23 часов на улице Соляникова, 2. Для покупателей обустроено пять касс.

Кстати, сеть «Санта» входит в известный холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 150 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 7000 человек.

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