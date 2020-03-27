В борьбе с коронавирусом власти Беларуси делают все правильно — ВОЗ

Минздрав Беларуси опубликовал позицию Странового офиса ВОЗ, в котором говорится о том, что организация полностью одобряет меры, предпринятые в Беларуси для предотвращения распространения коронавируса. Там также говориться, что ограничения в перемещениях во время эпидемии не является эффективной мерой борьбы с угрозой.

ВОЗ отмечает, что благодаря значительным усилиям, направленным на раннюю диагностику COVID-19 в Беларуси, всех пациентов, у которых обнаружили вирус, вовремя изолировали, и удалось не допустить широкого распространения болезни.

ВОЗ отмечает, что ограничения перемещений людей и грузов в качестве мер борьбы с распространением вируса несостоятельны и могут даже нанести вред, поскольку создают дополнительные сложности. Данный подход может быть оправдан только в начале эпидемии.

Однако, на фоне общей картины распространения COVID-19 в мире, ВОЗ рекомендует готовиться к возможному увеличению числа заболевших. Отмечается, что каждая страна должна быть готова оперативно отреагировать на любой вариант развития ситуации.

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