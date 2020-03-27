Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

Борис Джонсон

Тест на коронавирус COVID-19, который сдал Борис Джонсон, дал положительный результат.

В настоящий момент премьер-министр Великобритании испытывает легкие симптомы заболевания. Он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, продолжая исполнять свои обязанности.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании подтверждено 11,6 тыс случаев заражения COVID-19, скончались 578 человек.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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