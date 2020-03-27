В Беларуси подтверждено 94 случая коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси выросло до 94-х. Об этом сообщила сегодня на брифинге замминистра здравоохранения Елена Богдан.

На лечении и под медицинским контролем в больницах сейчас находится 62 пациента с коронавирусом. 32 человека уже выписаны либо готовятся к выписке.

«Пациентов на искусственной вентиляции легких у нас нет. Пациентка, которая была под интенсивным наблюдением, у нее отмечается положительная динамика. В целом ситуация остается спокойной и контролируемой во всех регионах Беларуси», — рассказала на замминистра.

В Беларуси уже проведено около 24 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минздраве.

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