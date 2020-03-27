В Литве от коронавируса умер пятый пациент

Министерство здравоохранения Литвы сообщило о пятой смерти в республике от коронавируса. Пациент умер в больнице Клайпедского университета. Он находился в группе риска, пишет Sputnik.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига выразил соболезнования родным и близким умершего.

«Утро 27 марта 2020 года принесло неспокойные новости. Сейчас в Клайпедской больнице находятся 37 пациентов. Среди них и те 13, у кого минувшей ночью подтвердили коронавирус. Самое печальное, что ночью в больнице скончался 94-летний человек, у которого было немало сопутствующих болезней, однако у него также установили COVID–19. Он лечился в глазном отделении, я не врач, но врачи уверяют, что умер он не от коронавируса», – цитирует слова мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса Delfi.

В настоящий момент в Литовской Республике зарегистрировано 345 случаев заболевания.

В стране до 13 апреля действует режим карантина, предусмотрены серьезные последствия за нарушение правил карантина.

По данным ВОЗ, в мире заражены уже более 500 тысяч человек, свыше 23 тысячи скончались. Пандемией охвачены 200 стран.

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