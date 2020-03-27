Первой в мире коронавирусом заболела эта женщина

В Китае установили личность первого человека, заболевшего коронавирусом. Ей оказалась продавец с рынка в Ухане, сообщает китайское издание Sina.

Женщина по фамилии Вэй торговала в Ухане креветками. За помощью к медикам она обратилась еще 11 декабря. Тогда ее самочувствие облегчил укол. В следующий раз ей не стало лучше и после двух введений препарата она обратилась в больницу «Сехэ» при Хуачжунском университете науки и технологии.

Как проинформировали в комитете по здравоохранению Уханя, к 31 декабря было выявлено 27 контактов первого уровня, причем 24 из них имели отношение к рынку.

Первый зараженный от Вэй, сотрудник этого же рынка по фамилии Чэнь, обратился к медикам с повышенной температурой 16 декабря. Однако он предполагал, что подцепил вирус в метро.

Некоторые китайские СМИ сообщают другую информацию — первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Китае еще в ноябре 2019 года. В таком случае первым человеком с вирусом был 55-летний мужчина, тогда же были доказаны еще 9 фактов заражения COVID-19.

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