Bloomberg сообщило о 22 умерших от коронавируса в Беларуси, Минздрав опроверг информацию

Минздрав опроверг сообщения в СМИ о том, что в Беларуси от коронавируса умерло 22 человека. Информацию распространило агентство Bloomberg. В инфографике о распространении COVID-19 в мире издание указало, что в Беларуси 86 заболевших и 22 смерти от коронавируса.

Bloomberg сообщило о 22 умерших от коронавируса в Беларуси, Минздрав опроверг информацию

начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан

Спустя несколько часов ошибка была исправлена, однако опровержения фейка агентство Bloomberg не девало.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан в комментарии белорусскому телеканалу сообщила, что в Беларуси не было зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.

«Ни один пациент в медучреждениях Республики Беларусь от инфекции COVID-19 на сегодняшний момент не умер. Поэтому закономерный вопрос: каким источником информации пользуется Bloomberg», — сказала Богдан.

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