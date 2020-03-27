Лесхоз в Витебской области потерял более Br40 тыс на закупках, возбуждено уголовное дело

Лесхозу в Витебской области причинен ущерб свыше Br40 тыс, потому что директор учреждения произвел закупку товарно-материальных ценностей через посреднические структуры. Как злоупотребление служебными полномочиями расценивают данный факт Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области и Генеральная прокуратура, сообщает БелТА со ссылкой на КГК.

Глубокая проверка помогла установить, что в 2017-2019 годах лесхоз приобрел бытовую химию, запасные части, компьютерную технику и другие товары по завышенным ценам у субъектов хозяйствования частной формы собственности. Было потрачено более Br165 тыс., хотя, по оценке проверяющих органов, лесхоз мог приобрести данную продукцию по более низким ценам, потому что у лесхоза были прямые договорные отношения с организациями, у которых посредники закупали товар для последующей перепродажи.

Генпрокуратура возбудила в отношении директора лесхоза уголовное дело по ч.3 ст.424 УК.

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