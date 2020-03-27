Два браконьера из Витебского района ничего не выловили, но заплатят более 7000 рублей

В Витебском районе двое жителей деревни Должа ловили рыбу запрещенными орудиями на озере Бутыки. И хотя ничего не поймали, это не спасло их от правосудия.

Примечательно, что парочка уже второй раз за полтора года попалась на подобном преступлении. В прошлый раз за незаконную рыбалку с внушительным уловом они были оштрафованы на крупную сумму. Уроком та история для 59-летнего мужчины и его 46-летней приятельницы не стала. Не выплатив штраф за пре­дыдущий незаконный промысел, отправились с сетью на новый, пишут «Витебские вести».

– В ходе расследования уголовного дела обвиняемые поясняли, что плавали на лодке по озеру, чтобы покормить лебедей, – рассказывает помощник прокурора Витебского района Никита Романовский. – Но их версия была опровергнута видеосъемкой сотрудников Городокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Заметив знакомую парочку на берегу, они начали вести видеонаблюдение. Когда все улики были предъявлены обвиняемым, те стали уверять, что ловили рыбу себе на еду из-за сложного материального положения.

Работник прокуратуры подчеркивает, что отсутствие улова не спасет подельников от наказания.

С учетом ранее не уплаченных штрафов по предыдущему приговору суда Витебского района мужчина оштрафован на 3469 рублей, его коллеге придется раскошелиться на 3635 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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