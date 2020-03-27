В Браславском районе при пале травы загорелся сарай

26 марта в деревне Чернево Браславского района при пале травы загорелся сарай. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в хозяйственной постройке поступило в службу МЧС в 14.12.

В результате в сарае уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и стены. Владелец хозпостройки устанавливается.

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