Дело русского священника-сутенера, который вербовал девушек в Витебске, еще не закрыто

Как мы уже сообщали ранее, в России признали невиновным и освободили из-под стражи священника Николая Киреева, которого в суд Витебска приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы за сутенерство. Ленинградским областным судом Николай Киреев был полностью оправдан.
Однако, прокуратура Ленинградской области обжаловала решение местного областного суда, благодаря которому в России осужденного освободили.
«На постановление Ленинградского областного суда от 30.01.2020 прокуратурой области принесено кассационное представление, решение по которому будет принято Третьим кассационным судом общей юрисдикции», — приводит сообщение прокуратуры «Интерфаксу».
Согласно данным картотеки Третьего кассационного суда общей юрисдикции дело Киреева поступило к ним 2 марта, сообщают «НН».
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