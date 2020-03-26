Две смерти от коронавируса зарегистрировали в Москве

В Москве зарегистрировали два случая смерти пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Возраст пациентов был 73 и 88 лет, оба страдали хроническими заболеваниями.

Согласно данным на 25 марта, в России подтверждено 658 случаев коронавирусной инфекции. Большинство случаев – 410 – зарегистрировано в Москве.

Из-за коронавируса в России отложили голосование по поправкам к Конститции страны и сделали следующую неделю нерабочей, передает reform.by

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