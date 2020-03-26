Более 2,8 млрд рублей инвестируют в АПК Витебской области

В развитие АПК Витебской области намерены вложить порядка 2 млрд 823 млн рублей.
Деньги будут направлены в сельхоз сектор в течение пяти лет. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Егоров, пишет agronews.com.
К 2025 году планируется полностью обеспечить загрузку молоко- и зерноперерабатывающих предприятий, мясоперерабатывающих — на 70%.
Сергей Егоров акцентировал внимание на то, что деньги пойдут на завершение строительства ферм и комплексов, возведение новых объектов, а также покупку сельхозтехники. Кроме этого, деньги потратят на строительство жилья на селе и обучение специалистов.
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