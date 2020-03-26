Более 2,8 млрд рублей инвестируют в АПК Витебской области

В развитие АПК Витебской области намерены вложить порядка 2 млрд 823 млн рублей.

Деньги будут направлены в сельхоз сектор в течение пяти лет. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Егоров, пишет agronews.com.

К 2025 году планируется полностью обеспечить загрузку молоко- и зерноперерабатывающих предприятий, мясоперерабатывающих — на 70%.

Сергей Егоров акцентировал внимание на то, что деньги пойдут на завершение строительства ферм и комплексов, возведение новых объектов, а также покупку сельхозтехники. Кроме этого, деньги потратят на строительство жилья на селе и обучение специалистов.

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе

Доктор Комаровский впервые прокомментировал действия Беларуси по борьбе с коронавирусом

Белорусская борьба с коронавирусом — мнение ректора ВГМУ

Поделиться ссылкой: Twitter

Facebook



Понравилось это: Нравится Загрузка...