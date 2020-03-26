14-дневный карантин для приезжающих введен в Беларуси — мера крайняя, но не последняя

Совет Министров Беларуси определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Теперь лица, прибывающие в Беларусь лица из стран с коронавирусом, должны находиться на самоизоляции в домашних условиях в течение 14 дней. До истечения установленного срока самоизоляции нельзя покидать территорию Беларуси.
Данная мера не распространяется на иностранцев, которые возвращаются домой транзитом через нашу страну, а также дипломатов, консулов, членов официальных делегаций, водителей при выполнении международных перевозок и членов экипажей самолетов и поездов международного сообщения.
Прибывшим лицам будет выдаваться специальная анкета, которая после ее заполнения будет передана в органы Министерства здравоохранения.
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