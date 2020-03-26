Витебскэнерго предупреждает о случаях появления псевдосотрудников Энергосбыта

РУП «Витебскэнерго» обратилось к жителям области с призывом быть внимательными и не пускать в свои дома посторонних лиц. И дело не в коронавирусе.

На предприятии сообщили, что в последнее время в Витебской области вновь стали появляться псевдоработники Энергосбыта, которые называют себя «представителями энергоснабжаюшей организации». Они входят в дома к людям, предлагают свои платные услуги.

На предприятии подчеркивают, что сотрудники филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» выполняет работу только в форменной одежде, энергетики имеют служебные удостоверения и фирменный бейдж, расположенный на верхней одежде.

«Представители энергоснабжающей организации не должны предлагать или навязывать платные услуги», — отметили в РУП «Витебскэнерго».

В случае отсутствия служебных удостоверений представителей энергетической компании, рекомендуется не допускать их в помещения для осмотра прибора учета и сообщать о таких случаях в энергоснабжающую организацию или отделение милиции.

На предприятии также отметили, что информацию о том, действительно ли вас должен посетить контролер, можно уточнить, позвонив по телефону местного подразделения филиала «Энергосбыт», указанному в договоре либо квитанции об оплате.

Там также подчеркнули, что плановую замену приборов учета электрической энергии в рамках программы модернизации средств учета работники филиала «Энергосбыт» РУП «Витебскэнерго» выполняют на бесплатной основе.

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