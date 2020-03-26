Реконструкция системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС продолжается

В филиале «Лукомльская ГРЭС» продолжаются работы по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения Лукомльской ГРЭС», где будет установлено оборудование котельной в составе двух газомазутных котлов паропроизводительностью 50 т/ч каждый и двух электрокотлов мощностью по 40 МВт. Реконструкция осуществляется в соответствии с комплексом мероприятий в рамках интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему республики.

В настоящее время выполнена реконструкция системы отопления главного корпуса, установлен пиковый бойлер энергоблока №4, смонтированы паровые и электрические котлы, дымовая труба, монтируется вспомогательное оборудование котельной. Осуществлен монтаж наружных инженерных сетей и технологических трубопроводов. Близится к завершению сборка корпуса бака-аккумулятора.

На площадке строительства открытого распределительного устройства уже смонтированы силовой трансформатор и трансформаторы тока, гибкие связи 110кВ, завершается монтаж противоаварийной автоматики, внутристанционной релейной защиты, шкафов защиты и управления. Выполняется модернизация ячеек КРУ-6кВ для питания трансформаторов собственных нужд, осуществляется монтаж РУСН-0.4 кВ, а также монтаж внутренних и внешних кабельных трасс.

На объекте работает персонал различных подрядных организаций республики в количестве более 200 человек. Все строительно-монтажные работы идут в соответствии с планом.

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