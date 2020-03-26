Около 40% работодателей не принимают никаких мер в условиях коронавируса

7 апреля во всем мире будет отмечаться Всемирный день здоровья. И сейчас, когда здоровью и безопасности уделяется особое внимание, Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY узнал у 1170 соискателей и 165 работодателей, как они заботятся о здоровье, в том числе в условиях коронавируса.

Более 93% сотрудников подтверждают, что работа влияет на их здоровье, при этом 67,4% из них отметили негативное воздействие. 84,8% опрошенных работодателей также считают, что работа оказывает влияние на здоровье сотрудников.

Среди наиболее частых проблем специалисты отметили стресс, раздражительность, проблемы со спиной и ухудшение зрения.

Однако сейчас, когда почти повсюду говорят о коронавирусе, только 46,8% респондентов среди соискателей сказали о его влиянии на работу. Среди работодателей о влиянии коронавируса на работу компании упомянуло 68,5%. При этом, только около 26% сотрудников отметили переход на удаленную работу, тогда как порядка 50% респондентов, принявших участие в опросе, указали на возможность выполнять свои рабочие обязанности удаленно на постоянной основе. К слову, 48,5% из опрошенных отмечают, что им приходилось выполнять свои обязанности удаленно, находясь в отпуске или на больничном, 12,4% специалистов делают это регулярно.

Около 30% работодателей подтвердили полный или частичный перевод штата на удаленную работу. Почти каждый второй представитель компании-нанимателя отметил, что присутствие сотрудников в офисе обязательно, а 30,9% подчеркнули, что считают нецелесообразной эту меру безопасности на данный момент.

Почти каждый второй сотрудник отметил, что в связи с коронавирусом на рабочих местах увеличилось количество антисептических средств. Более 30% специалистов подчеркнули, что стали чаще проветривать и проводить уборку в офисе.

Как результат борьбы за здоровье — белорусские специалисты стараются правильно питаться, больше спать и отдыхать, чтобы снизить негативное влияние работы на здоровье.

От работодателей же каждый второй сотрудник ожидает возможностей для гибкого графика или удаленной работы при признаках легкого недомогания, а также укороченного рабочего дня в пятницу. При этом, только 22,4% работодателей ответили про организацию добровольного медицинского страхования для сотрудников.

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