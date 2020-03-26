«Технобанк» приостановил выплаты по чекам Tax Free

С сегодняшнего дня «Технобанк» приостановил выплаты по чекам Tax Free.

Они приостановлены на основании решения компании Global Blue, принятого в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Европе.

В сообщении банка говорится следующее:

«С сожалением вынуждены сообщить о приостановке с 26 марта 2020 года выплат по чекам Tax Free на основании решения компании Global Blue, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе».

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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