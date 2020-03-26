В Лиознеском районе пенсионерка пыталась выбраться из горящего дома, но не успела

92-летняя жительница деревни Барсеево в Лиозненском районе погибла на пожаре в своем доме. Она пыталась выбраться, но не смогла.

Вечером 25 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре бревенчатого дома. Спасатели прибыли на место происшествия через 11 минут, но к тому времени дом полыхал пламенем.

Со слов соседей внутри осталась 92-летняя хозяйка. Ее тело нашли под слоем обрушившихся конструкций на полу веранды.

Огонь уничтожил в доме крышу, потолок и имущество, а также повреждены стены. По факту пожара проводится проверка, его причина устанавливается, передает пресс-служба МЧС.

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