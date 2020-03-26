Главного редактора «Ежедневника» подозревают в получении взятки, он задержан

Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси по подозрению в получении взятки в размере 5000 долларов США за написание статьи о коррупции в системе здравоохранения. Обвинение пока не предъявлено. Об этом сообщает редакция издания «Ежедневник».
По предварительной информации задержание проводили сотрудники КГК. Комитет пока комментариев не давал.
Коллеги журналиста сообщили об угрозах, поступавших в адрес задержанного после публикации информации о закупках в системе здравоохранения.
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