Главного редактора «Ежедневника» подозревают в получении взятки, он задержан

Главного редактора «Ежедневника» Сергея Сацука задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси по подозрению в получении взятки в размере 5000 долларов США за написание статьи о коррупции в системе здравоохранения. Обвинение пока не предъявлено. Об этом сообщает редакция издания «Ежедневник».

Главного редактора «Ежедневника» подозревают в получении взятки, он задержан

Сергей Сацук. Фото из аккаунта Сергея Сацука в Facebook

По предварительной информации задержание проводили сотрудники КГК. Комитет пока комментариев не давал.

Коллеги журналиста сообщили об угрозах, поступавших в адрес задержанного после публикации информации о закупках в системе здравоохранения.

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Не вампир, но довольно старое издание, получеловек-полугазета. Администратор всея сайта. Люблю пошутить, не люблю, когда шутят. Люблю, когда Вы оставляете полезный комментарий. Очень радуюсь и доливаю себе ещё немного кофе за это.

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