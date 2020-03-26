В Европе решили не спасать пациентов старше 60 лет — Минздрав Литвы

«Стоит ли жертвовать свободой ради тех, у кого будет шанс выжить или все таки выберем естественный отбор?» — задается вопросом министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вериги.

Согласна словам Литовского министра в государствах Европы, где распространение коронавируса набирает молниеносный характер стали решать, пациентов какого возраста не спасать за неимением возможностей, и это не 80-летние, а 60—65-летние люди.

— Оглянитесь вокруг и подумайте, сколько таких людей вы знаете, и кто они, давайте подумаем, какой будет цена этих утрат и, и сможем ли мы с этим жить, — глава Минздрава.

Министр отметил, что литовское общество в прошлом было способным сплотиться перед смертельной опасностью, и сейчас именно такой момент.

— Давайте посоветуемся, что будем делать, будем ли жертвовать своей свободой ради тех, кто получит шанс выжить, или будем выбирать естественный отбор, — сказал министр.

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве продлен до 13 апреля включительно. На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в нее, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги. Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома, передают «Сильные новости».

В общественных местах жителям рекомендовано носить защитные маски или респираторы, или же другие средства, прикрывающие нос и рот.

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