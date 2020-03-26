В Витебске построят новый микрорайон

В Витебске появится новый микрорайон. Строительство начнется между улицей Буденного и железной дорогой. В планах два 16-этажных дома и четыре 11-этажных. В общей сумме в Витебске появится около 400 новых квартир.

На улице Буденного пустовало здание, было принято решение снести его и возвести новый микрорайон. Предполагается, что он появится в ближайшие годы и займет 30 тыс. кв. м.

«Запланировано возведение двух 16-этажных домов и четырех 11-этажных – всего около 400 квартир. В облицовке фасадов будут использовать накладные панели и применять новейшие технологии. Кроме того, прорабатывается обустройство входов на первый этаж в домах без лестниц – на уровне земли. Это будет удобно не только людям, которым трудно передвигаться самостоятельно, но и родителям с колясками.» — рассказал главный архитектор Витебской области Юрий Выжиковский.

В дополнение для повышения комфорта проживания предусмотрены объекты социальной инфраструктуры: детсад (предварительно на 200 мест), детские и спортивные площадки, торговые точки и автомобильный паркинг.

Проектировщики постарались минимизировать шум от железной дорогой.

— Жилую застройку отделит от путей здание многоуровневого паркинга, — пояснил Юрий Выжиковский. — На первом этаже там запланированы точки общепита, магазины и другие заведения.



В этом году расчистку стройплощадки на улице Буденного планируют закончить. Под снос также пойдут неэксплуатируемые здания бывшего учебного корпуса, котельной и столовой. Как только площадка будет готова, а проектная документация пройдет экспертизу и будет утверждена, начнется строительство. Построить первый дом в новом микрорайоне планируется к концу 2021 г., сообщают «Витебские Вести».

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