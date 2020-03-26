Березинский заповедник подтвердил право на Европейский диплом для охраняемых территорий

На ряду с «Беловежский пущей» Березенский заповедник стал обладателем Европейского диплома в Беларуси.
Березинский биосферный заповедник по праву получил Европейский диплом для охраняемых территорий. Такое решение было принято в Страсбурге.
Впервые Европейским дипломом высшей категории заповедник был отмечен в 1995 году – решением Комитета министров Совета Европы. Европейский диплом — это гарант уникальности и ценности заказника, который должен подтверждаться каждые пять или десять лет.
Из ближайших планов – над дорогой, которая проходит по территории заповедника, создать три перехода для крупных животных, сообщает «ОНТ».
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