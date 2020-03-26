Посты про коронавирус в соцсетях запрещено лайкать?
Учащимся и учителям Могилева запретили ставить лайки на посты, связанные с коронавирусом. А объяснили такой запрет «обеспечением эпидемиологического режима в учреждениях образования».
Фото: Telegram-канал NEXTA
В Могилеве ученикам и учителям запретили ставить лайки и комментировать в соцсетях посты про коронавирус. Такой документ за авторством начальника отдела образования Могилевского райисполкома Натальи Колос опубликовали в Telegram-канале NEXTA.
Запрет на лайки, перепосты и комментарии постов про коронавирус объяснили в документе тем, что такой способ защиты является «обеспечением эпидемиологического режима в учреждениях образования».
Однако в отделе образования Могилевского райисполкома заявили, что распоряжения не было, а «просто была доведена информация». Сама Наталья Колос сообщила, что ничего не может сказать, так как находится в командировке. Но она обратила внимание, что ее подписи под документом нет, передает «Могилев онлайн».