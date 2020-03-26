Посты про коронавирус в соцсетях запрещено лайкать?

Учащимся и учителям Могилева запретили ставить лайки на посты, связанные с коронавирусом. А объяснили такой запрет «обеспечением эпидемиологического режима в учреждениях образования».

Фото: Telegram-канал NEXTA

В Могилеве ученикам и учителям запретили ставить лайки и комментировать в соцсетях посты про коронавирус. Такой документ за авторством начальника отдела образования Могилевского райисполкома Натальи Колос опубликовали в Telegram-канале NEXTA.

Запрет на лайки, перепосты и комментарии постов про коронавирус объяснили в документе тем, что такой способ защиты является «обеспечением эпидемиологического режима в учреждениях образования».

Однако в отделе образования Могилевского райисполкома заявили, что распоряжения не было, а «просто была доведена информация». Сама Наталья Колос сообщила, что ничего не может сказать, так как находится в командировке. Но она обратила внимание, что ее подписи под документом нет, передает «Могилев онлайн».

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Доктор Комаровский впервые прокомментировал действия Беларуси по борьбе с коронавирусом

В связи с коронавирусом Епископ Витебска издал специальный Декрет

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

От хантавируса в Китае умер первый человек