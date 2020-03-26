Пуск реактора БелАЭС запланирован на май

«Новое оборудование всегда требует дополнительных знаний. На месте проводилось обучение, изучали и проектную документацию, и рабочую», – сказал начальник смены Белорусской атомной электростанции Анатолий Станилевич.

Для белорусов, работа на подобной станции — это новый опыт. Потому до начала стройки в вузах страны открыли набор на новые специальности. Сегодня в Островце трудится уже пятый выпуск «своих» атомщиков.

Студентов обучают на точной копии пульта управления АЭС. Сейчас в Островце обучают специалистов для второго энергоблока. Отрабатывают действия при авариях. В программе более трех сотен сценариев: от повышения давления до взрыва реактора.

«Некоторые сотрудники оперативного персонала энергоблока №1 были приняты в 2014 году. И только в 2019 они получили разрешение Госатомнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии. Т.е человек пять лет учился по различным направлениям», – отметил заместитель начальника учебно-тренировочного центра Александр Ерин.

Первым энергоблоком будут управлять 48 человек. Они прошли стажировку на действующих атомных станциях России. В каждой смене по шесть человек. Команды отобрали психологи по совместимости и стрессоустойчивости.

«Оказываем психологическую поддержку для сохранения, повышения работоспособности, освоения навыков стрессоустойчивости, самоконтроля, развития памяти, внимания для тех оперативных работников, кому это нужно в их профессиональной деятельности», – сообщил начальник лаборатории психофизиологического обеспечения БелАЭС Павел Бондарович.

На станции сейчас завершают так называемую горячую обкатку. Проверяют работу реактора без загрузки ядерного топлива, сообщает «Мир 24».

«Лучше на этом этапе, без топлива, все вопросы, все шероховатости снять, чтобы уверенно, на этапе ревизии, который идет следом за горячей обкаткой, мы спокойно выгрузили те самые имитаторы тепловыделяющих сборок или имитационную зону, загрузили полномасштабно свежее ядерное топливо в виде настоящих тепловыделяющих сборок. Все это делается с соблюдением ядерно-радиационной безопасности», – отметил главный инженер Белорусской атомной электростанции Анатолий Бондарь.

Жителя Витебска забрали в больницу с остановки из-за коронавируса. Как он провел 10 дней под подозрением

Доктор Комаровский впервые прокомментировал действия Беларуси по борьбе с коронавирусом

В связи с коронавирусом Епископ Витебска издал специальный Декрет

Случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бешенковичском районе

«Внутри очень неспокойно» — первая зараженная COVID-2019 белоруска рассказала как боролась с вирусом и бесчеловечностью

От хантавируса в Китае умер первый человек