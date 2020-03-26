Витебская область — самая активная область по заявкам на портал 115.бел

Витебская область заняла лидирующие позиции по заявкам на портал 115.бел.

С начала года в службу 115 поступило более 897 тыс. заявок. «Лидером, конечно, является Минск — здесь принято почти 390 тыс. заявок. Среди регионов наиболее активна Витебская область — свыше 105,5 тыс. заявок», — рассказала Оксана Головацкая, начальник отдела маркетинга «Центр информационных технологий Мингорисполкома». Далее следуют Гомельская (98,9 тыс.) и Минская области (95,3 тыс.), из Гродненской поступило чуть более 79 тыс. заявок, Могилевской — 72 тыс., менее активны жители Брестского региона — почти 57,2 тыс. заявок, передает БелТА.

Первостепенная задача службы — это сделать ее доступной для граждан, которые живут в домах, обслуживающихся товариществами собственников либо жилищными кооперативами.

На портале пользователь может разместить свой вопрос или жалобу на работу коммунальной или другой службы. Нужно зарегистрироваться, создать заявку, приложить фотографию, указать координаты. Далее заявки проходят модерацию, чтобы убрать фейки, и направляются в диспетчерскую службу 115.бел. В этой системе собрана база данных всех поставщиков услуг. Обращения граждан распределяются и направляются конкретному исполнителю. В итоге пользователь получает ответ «устранено», по возможности с графическим подтверждением.

Уже внедрен функционал, который обеспечивает доступ пользователей к данным о заявках, поступивших в приложениях и на портале 115.бел. Благодаря этому граждане могут контролировать свои заявки, при необходимости отправлять их на доработку с постановкой на контроль ЕДС без участия оператора контакт-центра. Второй раз звонить в контакт-центр для этого не нужно.

Портал городского хозяйства «Мой горад» в 2017-м был запущен в Витебске, двумя годами ранее в Минске, в 2018-м — во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома были созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Недавно портал «Мой горад» был переименован в «Мая рэспублiка» и интегрирован в единую систему «Диспетчерская служба», что создало новые механизмы взаимодействия граждан с поставщиками услуг.

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